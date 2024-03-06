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Çankırı'da yapılan denetimlerde 55 araç trafikten men edildi

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Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 55 araç trafikten men edilirken, 562 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 393 bin 31 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 55 araç trafikten men edilirken, 562 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 393 bin 31 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı, 380 adet sentetik ecza hapı, 5,5 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 0,59 gram sentetik kannabinoid, 3 tüfek, 2 tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 55 araç trafikten men edilirken, 562 araç sürücüsüne 1 milyon 393 bin 31 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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