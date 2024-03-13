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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kişi Yakalandı

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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve silahlar da ele geçirildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 40.10 gram narkotik madde, 20 bin dal boş makaron, 56 paket kaçak sigara, 3 tüfek, 2 tabanca, 17 fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 32 araç trafikten men edilirken, 169 araç sürücüsüne 413 bin 871 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çankırı Güvenlik Uyuşturucu Trafik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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