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Çanakkale'de tırın dorsesi Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki tırın açılan dorsesi, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çarptı. Kaza sonucu dorse ve PTS devrildi.

Kaza saat 12.30 sıralarında Gelibolu-Eceabat karayolunda meydana geldi. İ.E., idaresindeki 17 UC 830 plakalı tır ile seyir halindeyken, tırın açılan dorsesi Gelibolu girişindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan sistem yol kenarına dağılırken, dorse de devrildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolda trafik akışı kontrollü olarak verilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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