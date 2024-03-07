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Çanakkale'de Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu. Nusret Yalçın Karagöz'ün (58) hareketsiz bir şekilde bulunduğu evde yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınmayan Nusret Yalçın Karagöz'ün komşuları durumu polise bildirdi. Nusret Yalçın Karagöz'ün (58) Alaaddin Mahallesi'ndeki evine gelen polisler eve girdiğinde Nusret Yalçın Karagöz'ü hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nusret Yalçın Karagöz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Nusret Yalçın Karagöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale'ye gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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