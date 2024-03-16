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Çanakkale'de düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle havadan, denizden ve karadan 2'nci gün de devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle havadan, denizden ve karadan 2'nci gün de devam ediyor.

Olay, dün saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasadışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adasına geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup, battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak, durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na getirilen cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde botun battığı belirtilen bölgede sürüyor. Çanakkale Valiliği Koordinesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülüğünde 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle hava, deniz ve karadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsansız Hava Aracı Çanakkale 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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