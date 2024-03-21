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Çanakkale'de 58 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan ve nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. yakalandı. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkta ifade verdi. Zanlı ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Çanakkale Dolandırıcılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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