Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
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Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
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İstanbul Bahçelievler'deki bir ayakkabı fabrikasının sahibi iki kardeş, yaklaşık 30 çalışanını izne çıkardıktan sonra fabrikayı Bulgaristan uyruklu bir kadına sattı. Fabrikanın boşaltıldığını fark eden işçiler, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İş yeri icra kararıyla kapatıldı.

İstanbul Bahçelievler'de ayakkabı fabrikasının sahibi olan 2 kardeş, yaklaşık 30 çalışanını izne çıkardı. İddiaya göre, fabrikayı Bulgaristan uyruklu bir kadına satan kardeşler, fabrikayı boşaltarak ortadan kayboldu. İcra kurulu kararıyla kapatılan fabrikanın çalışanı Osman Bögüş, "3 aydır para alamıyoruz. Buranın sahipleri iki kardeş. Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz. Yaklaşık 25-30 kişilik bir çalışan kadrosu vardı, hepsi mağdur" dedi.

Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı fabrikasının sahibi Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu, yaklaşık 30 çalışanını geçtiğimiz ay izne çıkardı. Bir süre iş yerinden haber alamayan çalışanlar, durumdan şüphelenerek iş yerine geldi. 1 Ağustos Cuma günü, fabrikanın kapalı olduğunu gören işçiler, ihbarda bulundu. Dün İcra Kurulu Memurlarıyla fabrikaya gelen işçiler, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girdi. Fabrikanın Bulgaristan uyruklu bir kadına satıldığını öğrenen çalışanlar, hayrete düştü. Fabrikanın tamamen boşaltıldığını gören çalışanlar, savcılığa giderek patron 2 kardeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 3 aydır ödeme alamadıklarını söyleyen işçiler, iş bulmakta zorluk çektiklerini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu

"3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ"

11 aydır fabrikada tasarımcı olarak çalıştığını belirten Osman Bögüş, "11 Temmuz Cuma günü bizi iki haftalığına izne çıkardılar. Sonra bu süreyi bir hafta daha uzattılar. Bu süre zarfında Bulgaristan'da bir kadına noterde fabrikanın satışını yapmışlar. Bütün haklarını, alacaklarını vereceklerini kağıt üzerinde kadına devretmişler. Biz şüphelendiğimiz anda araştırmaya başladık. Fabrikaya geldiğimiz zaman fabrikanın kapalı olduğunu gördük. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 3 aydır para alamıyoruz. Mağduruz, iş bulamıyoruz. Buranın sahipleri Mehmet Gündoğdu ile Hüseyin Gündoğdu; iki kardeş bunlar. Nereye kaçtıklarını bilmiyoruz. Yaklaşık 25-30 kişilik bir çalışan kadrosu vardı, hepsi mağdur. Planlarını gerçekleştirmek için bizi izne çıkardılar. Bir süre zarfında da kaçmışlar. Dün iş yerine bakmaya geldik. İcra kurulundan da memurlar geldi. Kapıları açtılar, içeri girdik. İçerisi bomboş; makineleri, malzemeleri, her şeyi taşımışlar. İş yeri icra kurulunun kararıyla kapatıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıumut mergen:

EMEKÇININ HAKKINI YIYEN KÖPEKLER

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Uyanıklar kul hakkı yiyecekler. İnsanda biraz utanma, edep ve haya olur. Yakalarlar inşallah.

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Haber Yorumlarılevent uysal:

Yakalasalar nolacak napıcaklar adamlara kontrollü denetimle serbest dışarda olucaklar yine

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Haber YorumlarıMr Camel:

Tamam sattınız da emekçinin hakkını verseydiniz ya kul hakkı ile ALLAH ın huzuruna nasıl çıkacaksınız…ölüm var kabir var hesap var

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Haber YorumlarıRamazan Yiğit:

neden maaşları 45 günden sonra noterden pretesto cekmedilerde 3 ay beklediler. siz kanuna güvenmeyip patrona güvenirseniz olacağı bu.ve 30 kişi bu az değil.bir iki yalaka almıştır hakkını kalanlarıda onlar ikna etmiştir devam etmeye

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ozaman paralarını hiç alamazlardı hayatında hiç özel sekötde çalışmamışsın. Adamlar içerideki paralarını kurtarmak için mecbur boyun büküyor. Sen bu ülkeyi ne zannediyorsun. Hangi kanun özel sektörü garibanı koruyor.

yanıt13
yanıt3
Haber YorumlarıRamazan Yiğit:

sen noterden kiracına protesto çekip sonuç alamamış biri gördün mü.ve noterden işverene herhangi bir sebep ile protesto çekip sonuç alamayan gördün mü. iş kanununa göre iş yeri iflas bile etse ilk alacaklı işçidir. burada işçiler imza karşılığı izne çıkmış. yani ücretsiz izin.ve fabrika satılmış. normalde hak devri yapılması gerekir satılan yeni firmaya. demekki istifa ederseniz ücretinizi öderiz dediler. habere inanmamak gerekir aslı başkadır

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Haber YorumlarıRamazan Yiğit:

hakkını aramaktan korkmayacaksın. fransız sömürüsü ülkelerde bile avrupa standardı kanunlar var.yeterki kanunun işleyişini bilelim. evet türkiyede adalet sistemi yavaş ama iş kanunularında hızlıdır

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

inşallah bir gün başına gelir ve o hızlı iş kanunları ile işini çözersin başka bir şey demiyorum.

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Haber Yorumları2dr4mmwygh:

Türkiye geçekleri işte serbest piyasaymış,yerim sizin serbest piyasanızı satış yaparken devlet neredeydi.

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