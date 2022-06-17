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Büyükçekmece'de ağacın araç üstüne devril anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Büyükçekmece'de ağacın araç üstüne devril anı kamerada

Büyükçekmece'de 30 yıllık ceviz ağacı aniden park halindeki bir ağacın üstüne devrildi.

Büyükçekmece'de 30 yıllık ceviz ağacı aniden park halindeki bir ağacın üstüne devrildi. Devrilme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 10 saniye önce ağacın yanından geçen vatandaş olaydan kıl payı kurtuldu.

Olay dün öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bir dükkanın önünde bulunan 30 yıllık ceviz ağacı bir anda park halindeki bir aracın üstüne devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Devrilmeden 10 saniye önce olay yerinden geçen bir vatandaş ise ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Devrilen ağacı belediye ekipleri keserek olay yerinden kaldırdı.

Olay anını anlatan Mustafa Özdenk isimli vatandaş, "Burada 30 yıllık bir ceviz ağacı vardı. Dipten çürümüş devrildi. Buradan geçen bir arkadaşımız var kıl payı kurtuldu. Araçta hafif hasar vardı. Herhangi bir yaralı yoktu çok şükür" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir vatandaşın dükkandan çıkarak aracına bindiği ve 10 saniye kadar sonra ise ağacın aracın üstüne devrilmesi yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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