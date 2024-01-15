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Bursa'da trafikte çekiçle saldıran şoför amatör kameraya yansıdı

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Bursa'da bir şoför, trafikte tartıştığı diğer sürücüye çekiçle saldırdı. Olay amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'da trafikte tartıştığı diğer sürücüye çekiçle saldıran şoför, amatör kameraya yansıdı.

Olay, 12.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yolda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. 16 LDR 64 plakalı kamyonun şoförü, sinirlenerek kendisini videoya çeken diğer şoföre çekiç ile saldırdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, saldırıya uğrayan şoför ise "Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Bursa Güvenlik Şiddet Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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