Bursa'da servis aracı ile otomobil sürücüleri arasında çıkan kavga sokakta ringe döndü
Bursa'da bir servis aracı ile otomobil sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgası, servis içerisindeki yolcuların da dahil olmasıyla birlikte sokakta büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı güçlükle ayıran benzinlik çalışanları, o anları amatör kameraya kaydetti.
Bursa'da servis aracı ile otomobil sürücülerinin yol verme kavgasına servis içerisindeki yolcular da dahil olunca sokak adeta ringe döndü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir servis aracının sürücüsü ile otomobil sürücüsü yolda tartıştı. Sürücüler araçlarını benzinliğe çekerek tartışmaya devam etti. Tartışma bir süre sonra tekme tokat kavgaya döndü. Servisteki yolcular da kavgaya dahil olunca sokak adeta ringe döndü. Benzinlik çalışanları tarafları güçlükle ayırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA