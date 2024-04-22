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Bursa'da Otomobil Hırsızı Yakalandı

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Bursa'da sevgilisini gezdirmek için otomobil çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 1 ay önce cezaevinden çıkan ve canı sıkılan sevgilisini gezdirmek için otomobil çalan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece yine tutuklan şüpheli cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı bir süre kontrol eden 2 otomobil faresi, 16 AUR plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan sahibi ise otomobilini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Otomobilin çalındığı bölgede yaklaşık 50 adet güvenlik kamerasını incelemeye alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin 22 adet suç kaydı bulunan A.Y. (19) ve 18 adet suç kaydı bulunan Y.Ç. (28) olduğunu tespit eden ekipler şahısları Yeşilova Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Sevgilisini gezdirmek için otomobil çaldığını söyledi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.Y. ifadesinde, "sevgilimin canı sıkılıyordu, ben de gittim otomobil çaldım" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan, A.Y.'nin başta oto hırsızlık olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunduğu ve 1 ay önce ise oto hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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