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Bursa'da Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 10 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bursa'da kaybolan 10 adet küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi'nde ikamet eden E.U. (46), küçükbaş hayvanlarının yerinde olmadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. E.U., karakola verdiği ifadede sabah saatlerinde işe gittiğini, hayvanların kendi imkanlarıyla çiti aşarak kaçtığını belirtti. Durum üzerine harekete geçen Osmangazi Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dron destekli çalışma yaptı. Ekipler, dron desteği ile kaybolan 10 adet küçükbaş hayvanı Dürdane Mahallesi Dervişharmanı mevkiinde bularak sahibine teslim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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