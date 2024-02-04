Bursa'da Kamyonetten Telefon Çalan Hırsızın Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bursa'da bir kişi yük indiren kamyonetten telefon çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük indirmek için park eden bir kamyonetin yanına yaklaşan şüpheli kapıyı açarak içeride bulunan telefonu aldı. Yavaş hareketler ile kapıyı kapatan hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA