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Mudanya'da elektrikli motosiklet kaza yaptı, sürücü hafif yaralandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şehit Hakan Tamaç Caddesi'nde bir elektrikli motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaldırıma çarpan elektrikli motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Şehit Hakan Tamaç Caddesi'nde elektrikli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkması sonucu meydana gelirken, kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Bursa Hastane Yaralanma Kaza 3.Sayfa Haberler

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