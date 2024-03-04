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Bursa'da kaçak yollarla ülkeye giren 5 Afgan yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, şüphelendikleri 5 Afgan uyruklu şahsı durdurdu. Kaçak yollarla ilçeye girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

Bursa'da ülkeye kaçak yollarla giren 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde devriye görevini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, şüphelendikleri 5 şahsı durdurdular. İlçeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler daha sonra sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İnegöl Bursa Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Güncel Haberler

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