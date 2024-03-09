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Bursa'da hurdalık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da hurdalık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi Güneri Sokak'ta bulunan hurdacıda meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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