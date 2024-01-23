Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına başlandı. Sürücü, "Eğlence mekanında alkol aldım ama bilincim açıktı" diyerek kendini savundu.

Kaza, 15 Ekim tarihinde Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Doğum günü eğlencesinden dönen Adem Duran (21) idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil İnegöl'e seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce trafik levhasına ardından beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay (19), Sıla Çelik (17) ile Sinan Karakuş (22) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 arkadaşın Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlamak için buluştukları, o anları sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavisi tamamlanan Adem Duran'ın kaza yapmadan önce alkol aldığı, ardından yapılan testlerde 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Eda Baykay'ın kazadan kısa sıra süre önce sosyal medya hesabından doğum günü pastasıyla çekilen görüntüsünü paylaştığı görüldü.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Adem Duran hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık ile taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan Adem Duran olay gününü anlatarak, "Gece babama ait araçla Bursa'dan İnegöl'e doğru gidiyorduk. Öndeki aracı geçmek için sağ şeride geçtim. Önümdeki araçta sağ şeride geçince direksiyon hakimiyetimi kaybederek önce trafik levhasına daha sonra aydınlatma direğine çarptım. Hızım 100-120 kilometre civarındaydı. Benim emniyet kemerim takılıydı. Yanımda oturan Sinan Karakuş, arka koltukta oturan Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik'in emniyet kemeri takılı değildi. Eğlence mekanında alkol kullandım ama bilincim açıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Sinan'ın oturduğu koltukta sahte toka takılıydı" dedi.

Mahkeme heyeti, hayatını kaybedenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesine, Adem Duran'ın tutukluluk halinin devamı karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi. - BURSA