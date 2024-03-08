Bursa'da barakada çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlanın içinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA