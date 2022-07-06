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Burhaniye' de 'Martı Timleri' göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burhaniye' de 'Martı Timleri' göreve başladı

Turistik Burhaniye ilçesinde, yaz hareketliliği başlarken, huzur ve güvenin sağlanması içinde önlemler de artırıldı.

Turistik Burhaniye ilçesinde, yaz hareketliliği başlarken, huzur ve güvenin sağlanması içinde önlemler de artırıldı. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polislerini göreve başlatırken, sahillerde görev yapacak Martı Timleri oluşturdu.

Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü suçla mücadele için sahil bölgelerinde Martı Timlerini faaliyete geçirdi. Sahil bölgelerinde faaliyet gösterecek olan 4 kişilik Martı Timleri, olabilecek hırsızlık, kapkaç gibi asayiş olaylarında etkin mücadele yapacak. İlçe nüfusunun 150 bini geçtiğini anlatan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Martı Timlerinin eylül ayının ortalarına kadar görev yapacaklarını söyledi. Vatandaşlarla daha yakın olabilmek ve sahillerde ve plajlarda hırsızlığı önlemek için Martı Timleri oluşturulduğunu anlatan Müdür Dikmetaş, ekiplerin trafiğin düzenlemesinde de görev alacaklarını söyledi. Yunus ekiplerinin de olaylara ilk müdahaleyi yaptığını anlatan Müdür Yasin Dikmetaş, kurban bayramı içinde tedbirlerin alındığını anlatırken, amacın ilçeye gelen konukların sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burhaniye Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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