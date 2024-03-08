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Burdur'da Taksi Durağından Kadınlara Karanfil Hediye

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Burdur'da hizmet veren bir taksi durağı, Kadınlar Günü nedeniyle kadın müşterilerine karanfil hediye etti. Taksi şoförleri, kadın müşterilerini mutlu etmek istediklerini belirtti.

Burdur'da hizmet veren bir taksi durağı kadınlar günü nedeniyle kadın müşterilerine karanfil hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dünyanın dört bir yanında farklı etkinlikler düzenlenirken, Burdur'da hizmet veren bir taksi işletmesi Kadınlar Günü nedeniyle kadın müşterilere jest yaparak karanfil hediye etti. Bölgede birçok kadın müşterilerinin olduğunu belirten taksi şoförleri, bu anlamlı günlerinde onları bir nebze de olsa mutlu etmek istediklerini belirtti.

Burdur'a öğrenci olarak geldiği günden beri bu taksi işletmesini kullandığını belirten Beyza Şap, "İki yıldır taksi kullanıyorum. Her zaman çok düşünceli ve tatlı insanlardı. Bu güzel hareketleri de beni şaşırtmadı. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Taksi durak işletme başkanı Metin Çırak ise bu anlamlı günde kadınları hatırlamak istediklerini dile getirdiği konuşmasında, "Burdur'da taksicilik yapmaktayım. Durağımızda Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle müşterilerimize bir jest yapmak istedik. Taksilerimize binen bütün kadın müşterilerimize karanfil hediye ettik. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Durakta şoförlük yapan Hüseyin Tırak ise, "Bugün Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her bir kadın müşterimize karanfil dağıttık, gün boyunca dağıtmaya da devam edeceğiz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadınlar Günü Burdur 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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