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Burdur'da otomobilin süt kamyonuna çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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Burdur'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin süt kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur'da otomobilin süt kamyonuna çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mesut A. (55) idaresindeki 15 LB 367 plakalı Volkswagen otomobil, Tugay istikametinden Bahçeşehir Koleji istikametine seyir halindeyken Hüseyin B.(55) idaresindeki 15 EZ 365 plakalı süt kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Yaşar A. (94) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yaşar A. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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