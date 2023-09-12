Burdur'da kavga: 3 kişi silahla yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir kavgada, aralarında husumet olan iki kişi barışmak için buluştu. Ancak tartışma kavgaya dönüştü ve bir zanlı 3 kişiyi silahla, 1 kişiyi de döverek yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.