Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Burdur'da jandarma ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-21 Mart tarihleri arasında meydana gelen 19 asayiş olayında 26 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 33 bin 275 şahıs sorgulamasında 145 aranan şahıs, 13 bin 259 araç sorgulamasında 4 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR