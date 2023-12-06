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Burdur'da Asayiş Uygulaması: 33 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız av tüfeği ve kesici delici alet ele geçirildi, suçluların mal varlığına karşı işlediği suçlar aydınlatıldı ve aranan şahıslar yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. Toplamda 2 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılarak olaya karışan 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 8 dolandırıcılık olayı ise aydınlatılarak olaya karışan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan 48 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 35 şahıs tutuklandı, 12 şahıs serbest bırakıldı, yabancı uyruklu 1 şahıs Göçmen Muhafaza Alanı'na teslim edildi. Ayrıca yakalanan bu şahıslardan, 11 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 8 ay ve 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, "cinsel saldırı" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün ve 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, "silahla yağma" suçundan 4 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burdur Güvenlik Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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