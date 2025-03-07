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Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

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Borsa İstanbul'da son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si aynı gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

"BORSA PİYASALARININ GÜVEN, AÇIKLIK VE İSTİKRARINI BOZACAK NİTELİKTE EYLEMLER"

Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

17 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarından manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi, aynı gün sağlık durumları nedeniyle adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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