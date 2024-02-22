Borçka'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel sonrası Devlet Su İşleri yetkililer, taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezi ve köylerde selin vurduğu dere ve taşkın riski altında bulunan bölgeler tespit edilerek kayıt altına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor. Artvin Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Borçka merkez ve köylerinde yaşanan heyelan ve sel sonrası yaşanan zarar ve yıkıklar kayıt altına alındı. Demirciler Köyünde inceleme yapan ekipler, taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar başlattı. Taşan derelerin zarar verdiği evler, tarla ve yollardaki tahribat köy muhtarı eşliğinde incelendi.

Demirciler köyü muhtarı Cumalı Yerebakan, yaptığı açıklamada, "Her yoğun yağışlarda İçkale deresi taştığını dere ıslahı projesini tamamlayarak taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Borçka ilçesi Demirciler köyünde aşırı yağışlar nedeniyle kopmalar oldu ve evlerin içine toprak girdi. Oluşan heyelanın Demirciler Köyü ile 6 mahallesi dere boyunca bulunan tarım arazilerini, konutları, ulaşım yollarını etkilemiştir. Aşırı yağışlar sonucunda da heyelan bölgesinden gelen selin, dere yatağının dar olması ve aşırı heyelan malzemesi gelmesi nedeniyle tarım arazilerine tekrar zarar verdi. Evlerin alt katlarında su baskınlarına ve ulaşımın kesilmesine neden olmuştur. Taşkın olayının maddi hasarla atlatılmış olmakla beraber bundan sonra oluşabilecek yeni taşkınlarda yerleşim yerlerinin zarar görmesi ile muhtemel can ve mal kaybının önlenebilmesi maksadıyla, DSI kontrolüne alınmıştır" ifadelerini kullandı.