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Ünlü işadamının ailesi de Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybetti

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında, 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan faciada hayatını kaybedenler arasında Keşanlı işadamı Şaban Filiz'in kızı ve ailesinin de olduğu ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında Keşanlı İşadamı Şaban Filiz'in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Aile Felaketinde hayatını kaybedenler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında can kaybının 76'ya ulaştığı bildirildi. Hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başlarken, kimlikleri belirlenenlerin acı haberleri aileleri ve yakınlarına bildirildi. 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında, Keşanlı İşadamı Şaban Filiz'in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör de hayatını kaybederken, acı haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Faciada hayatını kaybeden Burcu Filiz Güngör'ün Türk kimya sektöründe önemli firmalardan biri olan ve babası Şaban Filiz'in kurduğu Kimpaz'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Aile Felaketinde hayatını kaybedenler

Ünlü işadamının ailesi de Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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