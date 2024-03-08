Bolu'da tüfekle damadına ateş eden dayı, yanlışlıkla yeğenini yaraladı

Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle damadına ateş ederken yanlışlıkla yeğenini yaralayan dayı, polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak'ta meydana geldi. Eşi Selim Ş. ile tartışan Sevgi Ş., yan apartmanda yaşayan annesinin yanına gitti. Eşinin arkasından kayınvalidesinin evine giden Selim Ş. ile Sevgi Ş'nin tartışması burada devam etti. Sevgi Ş'nin dayısı Mehmet Ali G. de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın alevlenmesiyle evde bulunan tüfeğini çıkaran dayı Mehmet Ali G., tüfekle Selim Ş'ye ateş etti. Dayının silahından çıkan mermiler yeğeni Sevgi Ş'ye isabet etti. Yeğenini yanlışlıkla yaralayan Mehmet Ali G., olay yerinden kaçtı. Yaralı Sevgi Ş. ise ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan Mehmet Ali G., dün sabah saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan Sevgi Ş'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. - BOLU