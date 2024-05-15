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Bolu'da Canlı Tavuk Yüklü Kamyon Uçuruma Devrildi

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Bolu-Gölcük yolunda frenleri boşalan canlı tavuk yüklü kamyon, virajı alamayarak uçuruma devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, onlarca canlı tavuk telef oldu.

Bolu'da frenleri boşalan canlı tavuk yüklü kamyon virajı alamayarak uçurama devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, onlarca canlı tavuk telef oldu.

Kaza, Bolu- Gölcük yolunda Emen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine seyreden M.S. idaresindeki 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonun Emen köyü mevkiinde frenleri boşaldı. Frenleri boşalan kamyon, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon virajı alamayarak uçuruma devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi. Uçurumdan uçan kamyonun kasasında yüklü olan yaklaşık 3 bin adet canlı tavuğun yüzlercesi telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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