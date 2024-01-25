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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tehdit davasında karar çıktı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tehdit ettiği iddia edilen emlakçıya 2 ay 9 gün ev hapsi ve 100 metreden fazla yaklaşmama cezası verildi. Emlakçının silahına da el konuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, "Benim Arapça tabelamı kaldırmışsın. Sana bugün itibariyle 72 saat süre veriyorum" diyerek tehdit ettiği iddia edilen emlakçının, 2 ay 9 gün ev hapsiyle cezalandırılmasına ve Tanju Özcan'a 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi. Emekli asker olduğu öğrenilen emlakçının silahına da el konuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bir toplantıya katıldı. İddiaya göre, toplantının devam ettiği esnada parti binasına giren emlakçı Mehmet Mutlu, Arapça yazılı tabelasının kaldırıldığı gerekçesiyle Tanju Özcan'ı tehdit etti. Emekli asker olduğu öğrenilen Mehmet Mutlu'nun Özcan'a karşı, "Benim Arapça tabelamı kaldırmışsın. Sana bugün itibariyle 72 saat süre veriyorum. 72 saat içerisinde o tabela yerine yeniden gelmezse gereğini yapacağım. Seni bir daha uyarmam. Sonucuna katlanırsın" dediği öne sürüldü.

Mutlu, polis ekipleri tarafından parti binasından dışarı çıkartıldı. Tanju Özcan, avukatları aracılığıyla Mehmet Mutlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinde Mehmet Mutlu hakkında "basit tehdit" suçundan dava açıldı. Mehmet Mutlu'nun, Tanju Özcan'a 100 metreden fazla yaklaşmamasına, silahına el konulmasına ve 2 ay 9 gün ev hapsiyle cezalandırılmasına karar verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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