Bodrum'da 17'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İçerisinde 14 düzensiz göçmen ve 17 çocuk bulunan bot durdurularak göçmenler karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 17 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA