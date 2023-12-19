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Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bodrum Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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