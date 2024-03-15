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Bitlis'te teröristlere ait mağarada malzeme ve mühimmat ele geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının kullandığı mağarada Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonunun yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı kırsalda icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu sonucunda, BTÖ mensuplarınca kullanılan mağara içerisinde 40 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet sekizli pil bloğu, 2 adet dörtlü pil bloğu, 1 adet üçlü pil bloğu, 1 adet büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet ışıldak, muhtelif miktarda ilaç malzemesi ve mutfak araç gereci ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bitlis Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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