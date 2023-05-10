Bismil'de 'huzur' uygulamaları sonucu 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan "huzur" asayiş uygulamaları sonucu 4 kişi tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, ikisi ilçede gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olan ve haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan toplam 13 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca ve yaklaşık 30 gram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.

İzni olmaksızın havai fişek atan 1 kişi hakkında ise, 5326 kabahatler kanunu Madde-32 gereğince işlem başlatıldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR