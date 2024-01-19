Bir Seçil Erzan vakası daha: Çankırı'da 5 milyonluk vurgun

Çankırı'da Seçil Erzan vakasındaki "ponzi" yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da yaklaşık bir buçuk yıllık süre zarfında vatandaşları yüksek kar vaadi ile dolandırmaya yönelik saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan E.T.Ç., N.Ö. .YÇ., Y.Ç. ve SA., çok sayıda vatandaşı ağına düşürdü. Seçil Erzan davasında gündeme gelen "ponzi" yöntemini kullanan şahıslar, birlikte hareket ederek sisteme üye girişi yaptı. Vatandaşları, 100 milyon TL civarında maddi kayba uğrattıkları değerlendirilen şahısların, Çankırı'da 8 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sisteme dahil olan ve kar vaadiyle yatırdıkları paraları alamayan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde vatandaşları sisteme dahil ederek dolandıran şahısların E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yapının Çankırı'daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların yaptığı belirlendi.

SAHTE KRİPTO PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyallere dekontlar, sahte madeni kripto para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesine sevk edildi. Y.Ç., E.T.Ç., ve Y.Ç. Yurt dışı yasağı ve imza şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı. Öte yandan, yapıya çok sayıda vatandaşın dahil olarak mağdur oldukları ve sayılarında artış yaşanacağının değerlendirildiği öğrenildi.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Seçil Erzan

SANIK ERZAN'IN 77 YILDAN 252 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi üzerine, 4'ü tutuklu 7 sanık, 20 Kasım 2023'te hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak'a ertelemişti. İkinci duruşmada da tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 15 Ocak'a ertelenmesine hükmetmişti.

Seçil Erzan

PONZİ ŞEMASI NEDİR?

Ponzi şeması, Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.

Charles Ponzi

Tarihte bilinen ilk ponzi şeması, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu sistemi sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj kârı elde ettiğine inandırmış; ancak aslında ortada olmayan bu kârlar nedeniyle sistem daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür.