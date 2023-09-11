Bir bu eskikti! İstanbul'da iki genç şortlarını indirip fotoğraf çektirdi

İstanbul Taksim'de gece saatlerinde çekilmiş bir video, sosyal medyada büyük tepki çekti. Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki şahıs, şortlarını indirip cep telefonu kamerasına poz verdi. Olayın ardından hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Bu durum çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve tepkilere neden oldu.