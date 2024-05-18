Bingöl'de 7 çalıntı araç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 7 çalıntı araç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, çalıntı araçlar üzerine bir çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Bingöl'de 7 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar ekiplerce muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. - BİNGÖL