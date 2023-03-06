Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem 3. Sayfa Haberleri Merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Solhan Bingöl Deprem 3. Sayfa Haberler

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