Bingöl'de 38 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi, 808 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl'de 2023 yılında 38 milyon 818 bin kök kenevir ele geçirildi, 808 kişi gözaltına alındı

2022 yılında 5 terörist teslim oldu, 2023 yılında 5 terörist sağ ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karşılaştırmalı Asayiş ve Güvenlik Konulu Basın Toplantısı düzenlendi. Vali Usta, 2023 yılı içinde 38 milyon 818 bin kök kenevir ele geçirildiğini, 808 kişinin gözaltına alındığı ve 70 kişinin bu konuda tutuklandığını belirtti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karşılaştırmalı Asayiş ve Güvenlik Konulu Basın Toplantısı düzenlendi. Valilik binasında gerçekleşen toplantıya İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve basın mensupları katıldı. 2022 ve 2023 yılı Karşılaştırmalı Asayiş ve Güvenlik Konulu bir sunum gerçekleştiren Vali Usta, göreve başladığı son aylık faaliyetleri de açıkladı. Vali Usta, "Valiliğimiz koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 yılında 35 şehir operasyonu, 2 bin 257 kırsal, 2023 yılında 31 şehir operasyonu, 3 bin 773 kırsal operasyon gerçekleştirildi. Terörle mücadele verilerine baktığımızda 2022 yılında 5 kişinin teslim olduğunu, 2023 yılında ise sağ/yaralı 5 kişinin ele geçirildiğini görüyoruz. Yine teröristlere yardım ve yataklık yapan, örgütlerle irtibatlı olan kişilere yönelik 2022 yılında 20 kişi tutuklanırken, 2023 yılında 9 kişi tutuklandı. Terörle mücadelede yapılan operasyonlarda 2022 yılında 18 adet mayın, 389 kilo patlayıcı madde, 318 adet muhtelif mühimmat, 6 adet silah ve 1 adet el bombası geçirildi. Bu rakam 2023 yılında ise 9 adet mayın, 180 kilo patlayıcı madde, 487 adet muhtelif mühimmat, 9 adet silah ve 1 adet el bombası ele geçirildi" dedi.

"Uyuşturucuyla mücadele kararlılık sürüyor"

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadığının altını çizen Vali Usta, "2023 yılında 722 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, 808 kişi gözaltına alındı ve 70 kişi tutuklandı. Yine operasyonların verilerine baktığımızda 1 ton 750 kilo esrar, 10 gram kokain, 144 gram metamfetamin, 48 Ecstasy/Captagon, 38 milyon 818 bin kök kenevir, 130 kök skunk ele geçirdik" diye konuştu.

Göreve başladığı 1 Eylül - 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki verilerine de aktaran Vali Ahmet Hamdi Usta, " 14 şehir operasyonu ve 992 kırsal operasyon gerçekleştirdik. Teröristlere yardım ve yataklık yapan ve örgütlerle irtibatlı olan 40 şüpheliyi gözaltına aldık ve 9 kişi tutuklandı. Yine bu 4 aylık sürede uyuşturucuyla mücadele verilerine baktığımızda 294 operasyonda 592 kilo esrar, 3 milyon 428 bin Kök Kenevir, 190 kilo skunk ele geçirdik. 314 kişi gözaltına alındı ve 30 kişi tutuklandı" şeklinde konuştu.

Vali Usta, "güvenlik güçlerimizle birlikte suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız, faaliyetlerimiz aralıksız bir şekilde sürecek" dedi.