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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmak için cam aparat ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 1 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmak için cam aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheliye 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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