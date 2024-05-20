Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 1 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmak için cam aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheliye 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK