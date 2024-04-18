Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt kavşağında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 11 EK 049 plakalı otomobil Söğüt kavşağında 'U' yaptığı esnada Bozüyük istikametinde kent merkezine seyir halindeki Salih K. idaresindeki 11 DZ 169 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK