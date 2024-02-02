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Bilecik'te Otobüste Uyuşturucu Bulunduran Şahsa Yasal İşlem Başlatıldı

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Bilecik'te yapılan otobüs aramasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 0,66 gram esrar ele geçirildi.

Bilecik'te şehirlerarası otobüs yolculuğu esnasında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük'te yürütülen çalışmalarda şehirlerarası otobüs yolculuğu esnasında yapılan aramada 1 şahsın üzerinde 0,66 gram esrar madde ele geçirildi. Ekipler tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsa; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Bilecik Narkotik Suçlar 3.Sayfa Güncel Haberler

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