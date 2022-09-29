Bilecik haberleri | Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Bilecik habere göre Bilecik'te kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Bilecik'te kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesi Doğubelenören Köyü'nde trakötör ile arazi yolunda ilerleyen 68 yaşındaki Niyazi Giritli direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulan traktör takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

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