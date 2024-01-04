Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamındaki Panik Butonuna Yanlışlıkla Basıldı
Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna temizlik yapılırken yanlışlıkla basılması tüm ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, belediye başkanının makamında olmadığını ve temizlik görevlilerinin butona yanlışlıkla bastığını tespit etti.
Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna temizlik yapılırken yanlışlıkla basılması tüm ekipleri harekete geçirdi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna basıldığı ihbarı geçerken, ekipler anında olay yerine gitti. Ekipleri belediye vardıklarını belediye başkanının makamında olmadığı temizlik görevlilerin temizlik yaparken yanlışlıkla butona bastığı bilgisine ulaştılar.
Ekipleri normale dönerken, görevliler uyarıda bulundular. - BİLECİK