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Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamındaki Panik Butonuna Yanlışlıkla Basıldı

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Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna temizlik yapılırken yanlışlıkla basılması tüm ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, belediye başkanının makamında olmadığını ve temizlik görevlilerinin butona yanlışlıkla bastığını tespit etti.

Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna temizlik yapılırken yanlışlıkla basılması tüm ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi başkanlık makamındaki panik butonuna basıldığı ihbarı geçerken, ekipler anında olay yerine gitti. Ekipleri belediye vardıklarını belediye başkanının makamında olmadığı temizlik görevlilerin temizlik yaparken yanlışlıkla butona bastığı bilgisine ulaştılar.

Ekipleri normale dönerken, görevliler uyarıda bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Belediyesi Emniyet Müdürlüğü Bilecik 3.Sayfa Güncel Haberler

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