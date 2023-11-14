Beylikdüzü'nde Yabancı Uyruklu Şahıs Trafikte Koştu

Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna çıkan yabancı uyruklu şahıs, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler adamı şaşkınlıkla izlerken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Mevkii E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs yaya halde karayoluna çıktı. Seyir halindeki araçların arasında canını hiçe sayarak koşmaya başlayan adamı gören sürücüler ise gözlerine inanamadı. Şahıs bir süre sonra herhangi bir kaza gerçekleşmeden yoldan çıkarak gözden kaybolurken yaşanan ilginç anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL