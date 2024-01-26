Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğimi verildi.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde kurulan konteyner kent halkına yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime, vatandaşlardan ilgi yoğundu. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici el afişleri vatandaşlara verdi. - HATAY