Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan konteyner kent sakinlerine yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğimi verildi.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde kurulan konteyner kent halkına yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime, vatandaşlardan ilgi yoğundu. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekipleri tarafından dağıtılan bilgilendirici el afişleri vatandaşlara verdi. - HATAY