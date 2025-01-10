Belediyelere ve kamuya yüzlerce personel alınacak
Belediyeler ve kamusal kurumlar, bünyelerine yüzlerce yeni personel almayı planlıyor. İlgili kurumlar tarafından yapılan duyurularla, çeşitli pozisyonlar için alım yapılacağı belirtildi. Bu alımlar, belediyelerin ve kamusal kurumların hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.
TİGEM 69 SÖZLEŞMELİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 69 sözleşmeli ziraat mühendisi alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TİGEM'in taşra teşkilatında 69 sözleşmeli ziraat mühendisi istihdam edilecek.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.