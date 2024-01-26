Üye Girişi
Haberler

Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken ahırda 5 yavru köpek kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Batman'ın Doluca köyünde şiddetli yağış sonucu çöken yığma ahırda bulunan 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarıldı. 3 yavru köpek ise maalesef telef oldu. Kurtarılan köpekler sağlık durumları iyi olan ev sahibine teslim edildi.

Batman'da şiddetli yağışlardan dolayı yığma ahırın çökmesi sonucu 8 yavru köpekten 5'i AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Batman'ın Doluca köyünde dün akşama doğru etkili olan şiddetli yağış sonrası yığma ahır çöktü. Ahırın sahibi, 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ahır içinde 8 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu enkazda kalan 8 köpekten 5'ini sağ çıkardı, 3 yavru köpek ise telef oldu. Ekipler, sağlık durumu iyi olan yavru köpekleri ev sahibine teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda? İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title