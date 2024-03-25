Batman'da şiddetli yağış sonrası çilek bahçesi su altında kaldı

Batman'ın Sason ilçesinde baba-oğlun çilek bahçesi, sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kaldı.

Sason'da geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca süren şiddetli yağış, bazı köylerde olumsuzluklara yol açtı. Yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle çilek bahçeleri su altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından baba-oğlun çilek tarlası adeta çamur deryasına döndü.

Şiddetli yağış sonrası devletin verdiği hibe desteğiyle ektiği çilek bahçesinin çamur deryasına döndüğünü belirten Zeki Erdem, 3 gün önce yaşanan şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla çilek bahçesinin su altında kaldığını söyledi. Erdem, bu yıl buradan ürün alamayacaklarını dile getirdi.

Geçen yıl kaymakamlık desteğiyle 4 dönümlük bahçeye çilek ektiğini aktaran Hasan Erdem ise, "3 gün önce ilçemizde etkili olan şiddetli yağış sonrası derelerin taşmasıyla çilek bahçemiz sular altında kalarak üretim yapılamayacak hale geldi. Tek geçim kaynağım bu çilek bahçesiydi. Dönüm başı 3 ton çilek satmayı hedefliyordum" dedi. - BATMAN