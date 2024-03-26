Üye Girişi
Haberler

Batman'da Nevruz etkinliği sonrası taşkınlık çıkaran 6 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da 20 Mart'ta Nevruz etkinliği sonrası sokaklarda taşkınlık çıkartan 6 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 20 Mart'ta merkez Bağlar Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen yüzleri maskeli bir grup terör örgütü PKK sloganları atarak lastik yakıp yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen polisin dağılın uyarısına taşlarla karşılık veren guruba TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan kişiler ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu 6 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, sosyal medyada bulunan görüntülerin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden değil, Batman'da Bağlar Mahallesi'nde olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman PKK Güvenlik Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title